Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahndung nach vermisstem 30-Jährigen erfolgreich -#polsiwi

Kreuztal / Dreis-Tiefenbach (ots)

Vor wenigen Minuten hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein die Fahndung nach einem vermissten 30-jährigen Mann veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6286251

Kurz darauf konnte die Suche erfolgreich beendet werden. Eine Frau war auf den Mann aufmerksam geworden und hatte umgehend die Polizei informiert. Dabei hatte sie sich sehr umsichtig verhalten. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Mann anhalten und kontrollieren. Der 30-Jährige wird derzeit noch durch hinzugezogene medizinische Kräfte durchgecheckt, scheint aber nach ersten Erkenntnissen wohlauf zu sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell