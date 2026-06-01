Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht vermissten 30-jährigen Mann und bittet Bevölkerung um Mithilfe -#polsiwi

Kreuztal / Siegen-Wittgenstein (ots)

Am heutigen Montagmittag (01. Juni) erhielt die Polizei In Kreuztal die Information über einen vermissten 30-jährigen Mann.

Der 30-Jährige war am gestrigen späten Nachmittag (31. Mai) gegen ca. 17 Uhr von seiner Wohnanschrift in der Hagener Straße in Kreuztal zu einem Spaziergang aufgebrochen. Von diesem ist er bislang nicht zurückgekehrt. Der Mann ist gesundheitlich angeschlagen und auf Medikamente angewiesen. Er hat einen Zugang für eine Dialysebehandlung am rechten Arm.

Die Polizei sucht seitdem mit Hochdruck, unter anderem auch mit Mantrailer (Suchhund), nach dem 30-Jährigen.

Konkrete Anlaufstellen sind nicht bekannt.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Ca. 160 cm groß

- Korpulent, ca. 95 - 100 kg schwer

- Kurze, dunkle Haare

- Schwarze Jogginghose

- Schwarze, dünne Überziehjacke

- Vermutlich graue Sneaker

Ein Foto des 30-Jährigen kann über den nachfolgenden Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/205388

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Im Antreffungsfall oder bei Hinweisen zum möglichen Aufenthaltsort bittet die Polizei um schnellstmögliche Kontaktaufnahme über den Notruf der Polizei oder unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

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