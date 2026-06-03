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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei stellt Bargeld und Betäubungsmittel sicher -#polsiwi

Siegen-Innenstadt (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (02. Juni) hat die Polizei Bargeld und Betäubungsmittel (Btm) sichergestellt. Grund: Verdacht des illegalen Btm-Handels.

Gegen 21:07 Uhr erhielt die Polizeileitstelle den Hinweis auf eine Personengruppe im Bereich des Kölner Tors, die dort vermutlich mit Betäubungsmittel hantieren würden. Bereits knapp drei Minuten später war die erste Polizeistreife vor Ort und konnte drei Männer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren antreffen. Mithilfe weiterer Streifen erfolgte eine ausgiebige Kontrolle der Personen.

Bei zwei Männern wurde Cannabis beziehungsweise Haschisch aufgefunden. Außerdem förderten die Beamten mehrere hundert Euro in "verkaufstypischer Stückelung" zu Tage. Da der Verdacht des Handels mit Betäubungsmittel bestand, wurden die Drogen sowie das Bargeld sichergestellt. Die drei jungen Männer erhielten neben einem Platzverweis eine entsprechende Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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