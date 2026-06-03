Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallflüchtigen durch Geschädigten gestellt - Polizei sucht Zeugen und Gefährdete -#polsiwi

Bad Berleburg-Rinthe (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (02. Juni) ist es auf der Kreisstraße K 45 zwischen den Ortsteilen Rinthe und Hemschlar zu einer Unfallflucht gekommen. Dabei soll es auch zu einer Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen und Gefährdete.

Gegen 16:25 Uhr war ein 57-jähriger Mann mit seinem schwarz-/orangefarbenen Suzuki Ignis auf der K 45 in Richtung Bad Berleburg unterwegs. Kurz nach der Ortsausfahrt Rinthe setzte trotz unklarer Verkehrslage in einer langgezogenen Linkskurve ein 49-jähriger Opel-Fahrer zum Überholen des vor ihm fahrenden Suzuki an. Ihm kamen allerdings zahlreiche Fahrzeuge entgegen.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 49-Jährige seinen rotfarbenen Grandland nach rechts. Dabei rammte er den Suzuki und drückte diesen nach rechts in den Grünstreifen. Dem 57-jährigen Ignis-Fahrer gelang es, dort sein Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Der Opel Grandland soll nach bisherigen Erkenntnissen wieder beschleunigt und seine Fahrt in Richtung Hemschlar fortgesetzt haben.

Laut Zeugenaussagen sollen die zum Zeitpunkt des Überholmanövers entgegenkommenden Fahrzeuge ihrerseits stark abgebremst und ebenfalls nach rechts ausgewichen sein. An der Spitze dieser Fahrzeuge soll ein schwarzer Skoda Fabia gewesen sein.

Der verunfallte 57-jährige Suzuki-Fahrer nahm seinerseits die Nachfahrt auf in der Hoffnung, den flüchtigen Opel erneut zu sichten und sich das Kennzeichen notieren zu können.

Kurz vor Hemschlar entdeckte er dann den Opel seitlich stehend in einem Wirtschaftsweg. Er stellte sich mit seinem Auto hinter den Opel, stieg aus und ging Richtung Fahrertür, um den Fahrer anzusprechen. Der 49-Jährige soll dann plötzlich Gas gegeben haben und rückwärts gegen den hinter ihm stehenden Suzuki gefahren sein. Anschließend habe er versucht, nach vorne aus dem Wirtschafts-weg herauszufahren. Daran hinderte ihn der 57-Jährige, der anschließend den Unfallverursacher bis zum Eintreffen der bereits alarmierten Polizei festhielt. Bei den beiden Kollisionen entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand widersprach der 49-Jährige den Vorwürfen, sich in beiden Fällen unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben zu wollen. Dem stehen jedoch Aussagen mehrere Zeugen entgegen, so dass die Polizeibeamten den Führerschein des 49-Jährigen beschlagnahmte.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen sowie insbesondere nach der Fahrerin oder dem Fahrer des entgegenkommenden Skoda Fabia, der in Richtung Rinthe/Erndtebrück unterwegs war.

Zeugen und Verkehrsteilnehmende, die durch den Überholvorgang gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751/909-0 zu melden.

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