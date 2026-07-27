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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Am helllichten Tag in Wohnung in Istein eingestiegen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 14.05 Uhr, stieg ein unbekannter Täter über eine offenstehende Terrassentür in eine Wohnung in der Straße ""Im Krummstab" ein und entwendete aus einer Geldbörse Bargeld. Die Bewohnerin bemerkte im Flur den Unbekannten, welcher noch kurz etwas zu ihr sagte und dann die Wohnung über die Terrassentür wieder verließ. Kurz danach bemerkte die Bewohnerin den Diebstahl des Bargeldes.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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