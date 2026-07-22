Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg/Glane - Brand bei Feldarbeiten

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf einer Ackerfläche an der Iburger Straße zu einem Brand während landwirtschaftlicher Arbeiten.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 14:30 Uhr im Zuge von Strohwendearbeiten ein am Heck eines Traktors montiertes landwirtschaftliches Gerät, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Das Feuer griff anschließend auf den Traktor sowie die Ackerfläche über. Insgesamt brannten rund 1.000 Quadratmeter der Fläche ab.

Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

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