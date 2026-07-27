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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Motorradfahrer stürzt auf Landstraße 139 - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.07.2026, kurz nach 10.00 Uhr, stürzte ein 25-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 139 bei Adelhausen. Der 25-Jährige befand sich mit einem weiteren Motorradfahrer auf einer Ausfahrt, als er unweit des Parkplatzes bei Adelhausen in einer Rechtskurve in das Bankett kam. Beim Gegenlenken kam er nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Acker zum Liegen. Mit leichten Verletzungen wurde der 25-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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