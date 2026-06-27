Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Großer Zuspruch für Jubiläumsveranstaltung der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Gemeinsam mit zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, vielen Reisenden und in einer durchweg positiven Atmosphäre fand am Samstag, den 27. Juni im Frankfurter Hauptbahnhof die Jubiläumsveranstaltung Frankfurter Bundespolizeidienststellen zum 75-jährigen Bestehen der Bundespolizei statt.

Das 75-jährige Jubiläum bot einen idealen Rahmen, um mit vielfältigen Darstellungen die Bundespolizei als moderne, bürgernahe und leistungsstarke Sicherheitsbehörde zu präsentieren.

Mitmachgelegenheiten wie die Klimmzug-Challenge, das Format "Coffee with a Cop", interessante Informationsangebote, Vorführungen und verschiedene Ausstellungen erfreuten sich ausgesprochen großer Beliebtheit. Besucherinnen und Besucher kamen mit Einsatzkräften der Bundespolizei unkompliziert - und wer wollte bei einer Tasse Kaffee - ins Gespräch. Dabei entstanden persönliche Begegnungen, in denen sich die Frankfurter Bundespolizei eindrucksvoll als bürgernahe Polizei präsentierte.

Mit der Präsentation der Ausrüstung der "Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit", der Tätigkeiten der Fliegerstaffel, dem Leistungsspektrum der Diensthunde, von Drohnenpiloten der Bundespolizei, sichergestellten Gegenständen am Flughafen Frankfurt dem Angebot der Einstellungsberatung sowie der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung zeigten die Frankfurter Dienststellen der Bundespolizei eindrucksvoll die Vielfalt ihrer täglichen Arbeit. Viele Interessierte informierten sich über den Polizeiberuf oder ließen sich Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl und anderen Delikten geben.

Besonderer Publikumsmagnet war das Saxophonquartett des Bundespolizeiorchesters Hannover, das mit seinen abwechslungsreichen musikalischen Darbietungen den gesamten Veranstaltungstag begleitete und für eine besondere und feierliche Atmosphäre im Herzen des Frankfurter Hauptbahnhofs sorgte.

Ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung war die gemeinsame Präventionsarbeit mit der Deutschen Bahn. Bundespolizei und Deutsche Bahn informierten gemeinsam über sicheres Verhalten im Bahnbereich und demonstrierten, wie wichtig die bewährte langjährige Partnerschaft für die Sicherheit der Reisenden im Frankfurter Hauptbahnhof ist. Im Rahmen dieser fruchtbaren Zusammenarbeit hat die Deutschen Bahn auch die Planung und Durchführung der Jubiläumsveranstaltung maßgeblich unterstützt. Dafür bedankt sich die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ausdrücklich.

Leitender Polizeidirektor Rocco Stein, Leiter der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main:

"Unser Ziel war es, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen die Bundespolizei erlebbar zu machen - genau das ist uns heute gelungen. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die vielen interessanten Gespräche und das große Interesse an unserem Dienst haben gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch für gegenseitiges Vertrauen ist. Besonders freut mich, dass viele Menschen den Weg eigens zu unserer Veranstaltung gefunden haben. Mein herzlicher Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die diese Veranstaltung mit großem Engagement vorbereitet und durchgeführt haben, dem Bundespolizeiorchester Hannover für die hervorragende musikalische Begleitung sowie unserem langjährigen Partner, der Deutschen Bahn, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir den Bürgerinnen und Bürgern gezeigt, wofür die Bundespolizei seit 75 Jahren steht: Sicherheit, Verlässlichkeit und Nähe für den Menschen."

Die Bundespolizei zieht ein rundum positives Fazit: Hohe Besucherzahl, überwältigende Resonanz, Informations- und Mitmachangebote sowie viele persönliche Gespräche belegen das ungebrochene Interesse der Bevölkerung an der Arbeit der Bundespolizei.

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