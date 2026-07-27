Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pkw aus Carport entwendet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 04.15 Uhr bis 04.30 Uhr, wurde in Grenzach ein weißer Pkw Mercedes Benz, CLA 220 CDI entwendet.

Der Mercedes-Benz stand mit einem weiteren Pkw in einem Carport in der Straße "Hornacker". Der andere Pkw wurde wohl gewaltsam geöffnet und aus diesem Bargeld sowie ein Fahrzeugschlüssel des Mercedes-Benz entwendet. Die unbekannte Täterschaft öffnete mittels des Schlüssels den Mercedes-Benz und entwendeten diesen. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

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