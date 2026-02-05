Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mittagspause beendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.02.2026 gegen 12:30 Uhr wurde eine 46-Jährige in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. mit ihrem Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Mittagspause. Hierbei konnten bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Dame Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Die Dame räumte hierzu auch ein, dass Sie vor ein paar Jahren mit einer nicht genauer bezifferten Menge Cannabis polizeilich in Erscheinung trat. Da die Fahrerin keinen Vortest durchführen wollte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Nun wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen, ob sich die 46-Jährige in einem Ordnungswidrigkeiten- und ggf. Strafverfahren verantworten muss. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

