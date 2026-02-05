PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mittagspause beendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.02.2026 gegen 12:30 Uhr wurde eine 46-Jährige in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. mit ihrem Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Mittagspause. Hierbei konnten bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Dame Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Die Dame räumte hierzu auch ein, dass Sie vor ein paar Jahren mit einer nicht genauer bezifferten Menge Cannabis polizeilich in Erscheinung trat. Da die Fahrerin keinen Vortest durchführen wollte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Nun wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen, ob sich die 46-Jährige in einem Ordnungswidrigkeiten- und ggf. Strafverfahren verantworten muss. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:51

    POL-PDNW: Morgendliche Fahrt endet mit Führerscheinverlust und Fahrt in die JVA

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 05.02.2026 gegen 08:35 Uhr konnte ein 38-Jähriger aus Hochspeyer/ Pfalz in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem VW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain steht. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und dessen ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:49

    POL-PDNW: Verlust des PKW nach Cannabiskonsum

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.02.2026 um 08:30 Uhr konnte ein 29-Jähriger aus Neustadt/W. mit seine Peugeot in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher musste dieser im weiteren Verlauf eine Blutprobe abgeben. Da dieser bereits Mitte Januar 2026 im Zuständigkeitsbereich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren