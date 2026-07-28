Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen

Degernau: Brennender Baum bei der Kirche - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.2026, wurde gegen 21:45 Uhr ein brennender Baum bei der Kirche in Degernau gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und eine Ausbreitung verhindern. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges rund um die Kirche wahrgenommen haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316 531 entgegen.

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