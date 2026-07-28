Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Seitenspiegel abgefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 26.07.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 27.07.2026, 7:30 Uhr wurde an einem am Straßenrand geparkten Kia der linke Spiegel abgefahren. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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