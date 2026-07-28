Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Tagsüber versuchter Einschleichdiebstahl in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, kurz vor 15.00 Uhr, begab sich ein unbekannter Mann, zunächst unbemerkt, in ein Wohnhaus in der Bühlstraße. Eine Bewohnerin des Hauses nahm Geräusche aus dem Obergeschoß wahr und bemerkte eine unbekannte männliche Person auf der Treppe. Die Bewohnerin schrie und versuchte den Unbekannten festzuhalten. Der Unbekannte flüchtete aus dem Haus. Ein weiterer Bewohner des Hauses versuchte ebenfalls den Unbekannten festzuhalten und stürzte dabei. Der Unbekannte begab sich zu einem grauen BMW und flüchtete mit einer weiteren unbekannten Person in Richtung Geffelbachstraße. Eine Fahndung nach dem Pkw verlief ohne Erfolg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Haus entwendet.

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