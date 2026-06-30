Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am vergangenen Samstag, 27. Juni, haben sich Diebe in der Straße "Waschmühle" an einem VW Jetta zu schaffen gemacht. Das Auto war zwischen 16 Uhr und 19 Uhr am Fahrbahnrand geparkt und abgeschlossen. Auf unbekannte Weise konnten die Täter sich Zugang zum Fahrzeug verschaffen, ohne Beschädigungen zu hinterlassen. Im Innenraum durchwühlten die Langfinger das Handschuhfach und die Mittelkonsole. Sie nahmen Bargeld in Höhe von etwa 120 Euro und diverse persönliche Gegenstände mit. Die Polizei ermittelt jetzt und sucht Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, erreicht die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-13312. |kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell