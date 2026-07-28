Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verbaler Streit zwischen einem Passanten und Busfahrer eskaliert

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.2026, gegen 08.15 Uhr, eskalierte an einer Bushaltestelle in der Römerstraße ein Streit zwischen einem 30-jährigen Mann und einem Busfahrer.

Der 30-Jährige begab sich an der Bushaltestelle in den Bus und fing mit dem Busfahrer einen verbalen Streit an. Im weiteren Verlauf schlug der 30-Jährige dem Busfahrer mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht. Zudem beleidigte und bedrohte der 30-Jährige den Busfahrer. Auch beschädigte der 30-Jährige den vorderen Stoßfänger des Busses sowie den Geldwechselautomat, da er auf diesen mehrfach mit der Faust einschlug. Der Busfahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

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