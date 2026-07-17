Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Nach Serie von Diebstahls- und Eigentumsdelikten ermittelt die Polizei vier Tatverdächtige

Osnabrück (ots)

Die Ermittler der Polizei in Bersenbrück bearbeiten seit Jahresbeginn eine Serie von Diebstahls- und Eigentumsdelikten (etwa 60 Taten) im Bereich der Stadt Fürstenau. Diese Ermittlungen führten nun zu vier Tatverdächtigen.

Noch am Wochenanfang hatten wir über einen Einbruch in einen Fürstenauer Baumarkt berichtet, bei dem ein Tresor, Werkzeuge und andere Gegenstände entwendet wurden (Link zu dieser Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6315048). Am Donnerstag wurden nach vom Amtsgericht Osnabrück erlassenen Beschlüssen fünf Objekte in Fürstenau durchsucht. Dabei konnte reichlich Diebesgut und Beweismaterial beschlagnahmt werden.

Bei den vier Beschuldigten handelt es sich um zwei Männer, 36 und 19 Jahre alt, sowie zwei Jugendliche, 13 und 14 Jahre alt (alle aus Fürstenau). Die Ermittlungen dauern an.

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