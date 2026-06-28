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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (601) Betrunkener mit Küchenmesser löste Polizeieinsatz aus

Nürnberg (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann, der mit einem Küchenmesser unterwegs war, löste am Samstagabend (27.06.2026) einen Polizeieinsatz im Stadtteil St. Leonhard aus. Polizeibeamte nahmen den 52-jährigen Mann in Gewahrsam.

Passanten wählten gegen 17:00 Uhr den Notruf der Polizei. Im Philipp-Koerber-Weg waren diese zuvor auf einen Mann getroffen, der ein Küchenmesser mit sich führte und umstehende Personen anschrie. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte den Verdächtigen kurz darauf in unmittelbarer Nähe festnehmen und ihm Handfesseln anlegen. Bei dem Mann handelte es sich um einen 52-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer und schwedischer Staatsangehörigkeit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mann bis zu seiner Festnahme niemanden direkt bedroht oder angegriffen. Allerdings ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von fast zwei Promille. Die Beamten stellten das Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 14 cm sicher und bringen den 52-Jährigen nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige. Zudem musste der Mann die darauffolgenden Stunden im Polizeigewahrsam verbringen.

Erstellt durch: Michael Konrad

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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