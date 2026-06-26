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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots)

Am 26.06.2026 gegen 00:16 Uhr befuhr eine 74-jährige Fahrradfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Fahrrad die Alberostraße in Wittlich.

Hier kam sie zu Fall und verletzte sich leicht.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie mit mehr als 1,6 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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