Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots)

Am 26.06.2026 gegen 00:16 Uhr befuhr eine 74-jährige Fahrradfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Fahrrad die Alberostraße in Wittlich.

Hier kam sie zu Fall und verletzte sich leicht.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie mit mehr als 1,6 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

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