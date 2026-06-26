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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots)

Am 25.06.2026 gegen 08:54 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer aus der VG Bernkastel-Kues, als dieser in der Kurfürstenstraße in Wittlich unterwegs war.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht über einen gültigen Versicherungsschutz für das Fahrzeug verfügte.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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