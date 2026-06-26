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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dieseldiebstahl aus Fahrzeug

Hetzerath (ots)

Im Zeitraum 24.06.2026, 15:00 Uhr bis 25.06.2026, 05:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu zwei im Bereich der Elisabeth-Selbert-Straße in Hetzerath abgestellten Baggern und entwendeten aus den Tanks den Diesel.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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