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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei an der Rosenberghütte

Bernkastel-Kues (ots)

Am 26.06.2026, gg. 01:24 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel eine größere Schlägerei auf der Rosenberghütte in Kues gemeldet. Vor Ort fand eine Abschlussfeier einer ortsansässigen Schule statt.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es im Verlauf der Feierlichkeiten zunächst zu verbalen Streitigkeiten, aus der sich eine größere Schlägerei zwischen zwei Personengruppen entwickelte.

Bei der Auseinandersetzung wurden mindestens 6 Personen verletzt. Eine Person musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei Bernkastel hat die Ermittlungen aufgenommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Bernkastel zu melden.

Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, ein Diensthundeführer sowie mehrere Streifen der Dienststellen Wittlich, Bernkastel-Kues, und der Autobahnpolizei Schweich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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