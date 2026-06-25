Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Brandstiftungen in Gillenfeld - Zeugen gesucht

Gillenfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 24.06.2026, auf Donnerstag, 25.06.2026, kam es in der Ortslage Gillenfeld zu mehreren Brandstiftungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr mehrere Papiermülltonnen sowie einen Behälter für Rasenschnitt in Brand. Durch die Brände entstand Sachschaden. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz und konnte die Feuer löschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ortslage Gillenfeld beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen.

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