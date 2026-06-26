Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Grablichtern

Wallscheid (ots)

Im Zeitraum 24.06.2026, 20:00 Uhr bis 25.06.2026, 08:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Friedhof in Wallscheid und entwendeten hier mehrere Grablichter.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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