Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 25.06.2026 gegen 10:54 Uhr fuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen vom Parkplatz eines Möbelgeschäfts in der Rudolf-Diesel-Straße in den fließenden Verkehr ein.

Hierbei übersah er das Fahrzeug eines 33-jährigen Fahrzeugführers aus der VG Wittlich-Land und kollidierte mit diesem.

Im Fahrzeug des 33-Jährigen wurde das 1-jährige Kind leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

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