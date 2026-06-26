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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 25.06.2026 gegen 10:54 Uhr fuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen vom Parkplatz eines Möbelgeschäfts in der Rudolf-Diesel-Straße in den fließenden Verkehr ein.

Hierbei übersah er das Fahrzeug eines 33-jährigen Fahrzeugführers aus der VG Wittlich-Land und kollidierte mit diesem.

Im Fahrzeug des 33-Jährigen wurde das 1-jährige Kind leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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