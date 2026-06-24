Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Stadtteil Hengelage kam es am Dienstagvormittag zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Die Tat ereignete sich in einem Wohngebiet zwischen der Schulstraße und der Straße An der Mühle. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die unbekannten Täter die Abwesenheit der Hausbesitzer aus und verschafften sich zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus.

Im Inneren durchsuchten die Kriminellen mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck und Bargeld in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Quakenbrück unter der Telefonnummer 05431/907760 zu melden.

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