Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Kradfahrer - 2 Personen schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Quakenbrücker Landstraße / Ecke Merschdamm wurden zwei Personen schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück gegen 18:15 Uhr mit seinem Fahrrad den Merschdamm und fuhr in den Einmündungsbereich zur Quakenbrücker Landstraße ein. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 17-jähriger Kradfahrer, ebenfalls aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück, auf der Quakenbrücker Landstraße aus Sicht des Fahrradfahrers von links.

Im Einmündungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Sowohl der 71-Jährige als auch der 17-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An dem Krad sowie dem Fahrrad entstanden Sachschäden. Die Quakenbrücker Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 22:00 Uhr gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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