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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte Täter stehlen hochwertige Musikinstrumente

Osnabrück (ots)

Bei einem Einbruch in einer Musikschule in Osnabrück haben bislang unbekannte Täter am Wochenende hochwertige Musikinstrumente und Zubehör entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitrum von Samstag (20. Juni, 14 Uhr) bis Montag (22. Juni, 8 Uhr) eingrenzen. Die unbekannten Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu den Räumen der Musikschule an der Nobbenburger Straße verschafft - und entwendeten zwei Keyboards (Yamaha PSR-S670), zwei JBL Boxen (Partybox 320/Flip Essential 2 sowie vier dazugehörige Mikrofone) und eine Akustikgitarre (Tocada).

Wer kann Hinweise zum Verbleib der Musikinstrumente geben? Wer hat im erwähnten Tatzeitraum im genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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