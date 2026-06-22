Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unbekannter Täter stiehlt begehrte Panini-Sammelbilder

Osnabrück (ots)

Lieferengpässe beim Hersteller, das Sammelfieber zur Fußball-WM steigt - und in einem Drogeriemarkt in Fürstenau wurden in den vergangenen Tagen die begehrten Panini-Sammelbilder gestohlen.

Nach bisherigen Ermittlungen hat der/die unbekannte Täter(in) Sammelbilder im Wert eines dreistelligen Eurobetrags mitgehen lassen. Wann genau die Bilder weggekommen sind, lässt sich schwer eingrenzen. Kann jemand Hinweise zum Verbleib der Sammelbilder geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05901/96148-0 zu melden.

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