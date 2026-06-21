Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 5,25 Promille - Einsatzkräfte staunen über 26-jährige Frau

Osnabrück (ots)

Dieser Einsatz dürfte sicherlich einen Eintrag in den Geschichtsbüchern der Osnabrücker Polizei finden: Am frühen Samstagmorgen wurden eine Kollegin und ein Kollege zu einer auf dem Ickerweg in Osnabrück liegenden Person gerufen.

Bei der Person handelte es sich um eine Frau. Die sichtlich alkoholisierte 26-Jährige gab auf Nachfrage an, dass sie im Schwimmbad gewesen sei und in Rheine wohne. Nach dem Schwimmbadbesuch habe sie mit dem Zug zurück nach Hause fahren wollen. Daraus wurde erst mal nichts. Die Kollegen mussten zunächst dafür sorgen, dass die junge Frau in Sicherheit gebracht wurde. Denn der festgestellte Atemalkoholwert verschlug den Helfern die Sprache: 5,25 Promille.

Angesichts dieses lebensbedrohlichen Werts waren im Krankenhaus die Ärzte und das Pflegepersonal ebenfalls fassungslos. Die Frau wurde umgehend aufgenommen und überwacht. Unser Kollege fasste die Situation anschließend so zusammen: "Wir waren alle erstaunt, da sie trotz dieses extrem hohen Werts noch relativ sicher auf den Beinen war - und zudem einen erstaunlich aufnahmefähigen Eindruck machte."

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