Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Fahrraddieb gestellt - Polizei sucht Eigentümer des E-Bikes

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Osnabrück (ots)

Auf frischer Tat ertappt: Ein amtsbekannter 29-jähriger Mann wurde am Mittwoch dabei beobachtet, wie er gegen 17.40 Uhr an der Osnabrücker Straße in Georgsmarienhütte ein E-Bike gewaltsam entsichert hat - und anschließend mit seiner Beute davonfuhr.

Der Georgsmarienhütter wurde gestellt, die Polizei sucht aber noch nach dem Eigentümer/der Eigentümerin des schwarzen E-Bikes des Herstellers Prophete (Foto). Wer sich angesprochen fühlt - oder weiß, wem das E-Bike gehört, sollte sich umgehend bei der Polizei unter Telefon 05401/8316-0 melden.

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