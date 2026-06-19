PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Fahrraddieb gestellt - Polizei sucht Eigentümer des E-Bikes

POL-OS: Georgsmarienhütte: Fahrraddieb gestellt - Polizei sucht Eigentümer des E-Bikes
  • Bild-Infos
  • Download

Osnabrück (ots)

Auf frischer Tat ertappt: Ein amtsbekannter 29-jähriger Mann wurde am Mittwoch dabei beobachtet, wie er gegen 17.40 Uhr an der Osnabrücker Straße in Georgsmarienhütte ein E-Bike gewaltsam entsichert hat - und anschließend mit seiner Beute davonfuhr.

Der Georgsmarienhütter wurde gestellt, die Polizei sucht aber noch nach dem Eigentümer/der Eigentümerin des schwarzen E-Bikes des Herstellers Prophete (Foto). Wer sich angesprochen fühlt - oder weiß, wem das E-Bike gehört, sollte sich umgehend bei der Polizei unter Telefon 05401/8316-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 12:27

    POL-OS: Außenspiegel an zwei Pkw abgetreten- Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - In der Luisenstraße kam es am Dienstag gegen 16:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie eine bislang unbekannte männliche Person gegen Fahrzeuge getreten haben soll. Zudem soll laut der Zeugin ein Mädchen den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise ein Foto von dem Täter gemacht haben. Beim Eintreffen der ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 12:20

    POL-OS: Alfhausen: Sturz eines Rennradfahrers löst Kettenreaktion aus

    Osnabrück (ots) - Der Sturz eines Rennradfahrers hat am Mittwochabend auf der Ueffelner Straße in Alfhausen eine folgenreiche Kettenreaktion ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Rennrad-Gruppe mit etwa 20 Teilnehmern auf der Ueffelner Straße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam gegen 18 Uhr ein 58-jähriger Mann aus Rieste innerhalb der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren