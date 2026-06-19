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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruchdiebstahl auf Firmengelände in Osnabrück - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es auf einem Firmengelände an der Straße Hettlicher Masch zu einem Einbruchdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 0:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände. Anschließend drangen die Kriminellen in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese gezielt nach Diebesgut.

Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend in bislang unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut oder zu den entstandenen Sachschäden können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebietes beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2115 oder 0541/327-3203 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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