Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte legen Reifen auf die Gleise

Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Unbekannte Personen legten am Sonntag (17.5. / 14:50 Uhr) auf der Bahnstrecke von Treysa nach Schlierstein, einen Reifen auf die Gleise.

Ein Güterzug überfuhr den Reifen mit einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h.

Durch den Vorfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt, auch die Lok wurde nicht beschädigt.

Eine Sperrung der Strecke wurde veranlasst, und die Reifenteile durch den Lokführer aus dem Gleisbereich entfernt.

Eine Streife der Bundespolizei konnte keine Personen in der Nähe des Tatortes feststellen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitete.

Wer Angaben zu Tat und Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

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