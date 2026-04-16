Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Flughafen Kassel Calden: Bundespolizei nutzt neues Ein- und Ausreisesystem

Kassel (ots)

Mit den ersten gewerblichen non-Schengen Flügen ab 8. April 2026 schließt sich die Bundespolizeiinspektion Kassel der Einführung des neuen europäischen Grenzkontrollsystems "Entry-Exit-System (EES)" an.

In Deutschland wird das System bereits ab dem 12. Oktober 2025 stufenweisen in Betrieb genommen. Für die Inbetriebnahme am Flughafen Kassel Calden war eine Verbesserung der Kontrollinfrastruktur erforderlich.

Eine Verdopplung der bestehenden Ein- und Ausreisespuren war erforderlich um weiterhin reibungslose Grenzkontrollprozesse zu gewährleisten.

Positiv ist die daraus resultierende Vergrößerung des Boarding-Wartebereichs.

Für Reisenden der allgemeinen Luftfahrt wird zukünftig noch ein Grenzkontrollschalter im General Aviation Terminal (GAT) erschlossen.

Das EES erfasst die Ein- und Ausreise von Personen zentral und digital. Die Regelungen betreffen Drittstaatsangehörige, die zum Kurzaufenthalt im Schengengebiet berechtigt sind; sowohl visumsbefreite Reisende als auch Reisende mit einem Kurzaufenthaltsvisum.

Mit EES entfällt das bisherige analoge Abstempeln der Reisedokumente beim Grenzübertritt.

Im Bereich der Grenzkontrolle des Flughafens Kassel Calden können mittels QR-Code und Hinweiskarten Informationen zum EES eingeholt werden.

Weitere Informationen zum Entry-Exit-System finden Sie hier: https://bundespolizei.de/grenzkontrolle/entry-exit-system

Informationen zum Entry-Exit-System in englischer Sprache finden Sie hier: https://travel-europe.europa.eu/en/ees

Hinweise für Reisende auf der Internetseite der Bundespolizei: https://bundespolizei.de/grenzkontrolle

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