Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte werfen Betonplatte auf eine Cantus Bahn - Zeugen gesucht

Ihringhausen / Fuldatal (ots)

Am gestrigen Ostermontag (6.4./ 2:20 Uhr) warfen unbekannte Personen eine Betoneinfassplatte von einer Brücke auf einen durchfahrenden Zug.

Die Cantusbahn verkehrte auf der Strecke Hannover Richtung Kassel.

Bei der Ausfahrt Bahnhof Ihringhausen, Richtung Niedervellmar, traf eine Betoneinfassplatte die Frontscheibe der Cantusbahn.

Diese zersplitterte, glücklicherweise trug der Lokführer keine Verletzungen davon.

Er leitete eine Schnellbremsung ein, durch diese wurden keine Fahrgäste verletzt.

Durch den Wurf der Betonplatte entstand ein Schaden vom 8000EUR.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Zeugen gesucht!! Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell