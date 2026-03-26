Bundespolizeiinspektion Kassel
BPOL-KS: Meldestelle der Hessischen Landesbahn beschädigt
Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) (ots)
Am gestrigen Mittwoch (25.3., gg. 13:55 Uhr) stellten Mitarbeiter der Deutsche Bahn AG fest, dass die Scheibe an der Meldestelle der Hessischen Landesbahn am Bahnhof Dillenburg zerstört wurde.
Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.
Zeugen gesucht.
Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 / 816 160 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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34119 Kassel
Tanja Büdenbender
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