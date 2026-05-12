PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannter randaliert und schlägt Zeugen ins Gesicht

Wetzlar (ots)

Ein unbekannter Mann soll am gestrigen Montag (11.5., 23:15 Uhr) am Bahnhof Wetzlar mehrfach gegen ein Wartehäuschen geschlagen haben.

Als sich ein 43-jährige Mann nach dem Randalierer umdrehte fühlte dieser sich offensichtlich provoziert und näherte sich dem Mann.

Der 43-Jährige versuchte zunächst durch einen Stoß den unbekannten Mann auf Abstand zu halten.

Daraufhin schlug der Unbekannte nach dem 43-Jährigen und traf diesen an der Brille, die zu Boden fiel. Ein weiterer Schlag traf den Mann an der Stirn.

Der Geschlagene erlitt eine Beule und hatte Schmerzen. Eine medizinische Behandlung lehnte er jedoch ab.

Der 43-Jährige beschrieb den Unbekannten wie folgt.

   - ca. 180 cm groß
   - dunkle kurze Haare
   - ca. 45 Jahre alt
   - eckige Brille
   - deutscher Phänomen Typ

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer Angaben zu der Tat oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 0561 - 816160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 14:44

    BPOL-KS: Bundespolizei sucht Zeugen - Körperverletzung im Bahnhof Bebra

    Bebra (ots) - Beim Ausstieg aus einem Cantuszug, kam es am Samstag (25.04.26) gegen 22:00 Uhr im Bahnhof Bebra zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bereits während der Fahrt, des aus Eisenach kommenden Zuges, gerieten zwei männliche Fahrgäste verbal aneinander. Als sich dann, beim Halt im Bahnhof Bebra, die Türen zum Ausstieg öffneten eskalierte die ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 07:19

    BPOL-KS: Flughafen Kassel Calden: Bundespolizei nutzt neues Ein- und Ausreisesystem

    Kassel (ots) - Mit den ersten gewerblichen non-Schengen Flügen ab 8. April 2026 schließt sich die Bundespolizeiinspektion Kassel der Einführung des neuen europäischen Grenzkontrollsystems "Entry-Exit-System (EES)" an. In Deutschland wird das System bereits ab dem 12. Oktober 2025 stufenweisen in Betrieb genommen. Für die Inbetriebnahme am Flughafen Kassel Calden ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:01

    BPOL-KS: Unbekannte werfen Betonplatte auf eine Cantus Bahn - Zeugen gesucht

    Ihringhausen / Fuldatal (ots) - Am gestrigen Ostermontag (6.4./ 2:20 Uhr) warfen unbekannte Personen eine Betoneinfassplatte von einer Brücke auf einen durchfahrenden Zug. Die Cantusbahn verkehrte auf der Strecke Hannover Richtung Kassel. Bei der Ausfahrt Bahnhof Ihringhausen, Richtung Niedervellmar, traf eine Betoneinfassplatte die Frontscheibe der Cantusbahn. Diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren