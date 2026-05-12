Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannter randaliert und schlägt Zeugen ins Gesicht

Wetzlar (ots)

Ein unbekannter Mann soll am gestrigen Montag (11.5., 23:15 Uhr) am Bahnhof Wetzlar mehrfach gegen ein Wartehäuschen geschlagen haben.

Als sich ein 43-jährige Mann nach dem Randalierer umdrehte fühlte dieser sich offensichtlich provoziert und näherte sich dem Mann.

Der 43-Jährige versuchte zunächst durch einen Stoß den unbekannten Mann auf Abstand zu halten.

Daraufhin schlug der Unbekannte nach dem 43-Jährigen und traf diesen an der Brille, die zu Boden fiel. Ein weiterer Schlag traf den Mann an der Stirn.

Der Geschlagene erlitt eine Beule und hatte Schmerzen. Eine medizinische Behandlung lehnte er jedoch ab.

Der 43-Jährige beschrieb den Unbekannten wie folgt.

- ca. 180 cm groß - dunkle kurze Haare - ca. 45 Jahre alt - eckige Brille - deutscher Phänomen Typ

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer Angaben zu der Tat oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 0561 - 816160 zu melden.

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