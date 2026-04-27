Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei sucht Zeugen - Körperverletzung im Bahnhof Bebra

Bebra (ots)

Beim Ausstieg aus einem Cantuszug, kam es am Samstag (25.04.26) gegen 22:00 Uhr im Bahnhof Bebra zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Bereits während der Fahrt, des aus Eisenach kommenden Zuges, gerieten zwei männliche Fahrgäste verbal aneinander. Als sich dann, beim Halt im Bahnhof Bebra, die Türen zum Ausstieg öffneten eskalierte die Situation gänzlich. Beide Männer verließen zunächst gemeinsam den Zug, plötzlich trat jedoch einer der beiden brutal zu. Der Getroffene viel zurück in den Zug, er konnte dann aber wieder aufstehen und blieb vermutlich unverletzt.

Der Täter flüchtete daraufhin unerkannt über den Bahnsteig 9. Ein Zeuge wollte den Mann noch festhalten aber auch ihn stieß der Täter zur Seite und der brutale Schläger entkam aus dem Bahnhof.

Vor Ort konnte durch Einsatzkräfte nur noch der Zeugen angetroffen werden. Der zweite Mann (Getroffener des Tritts) war ebenfalls bereits verschwunden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell