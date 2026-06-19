Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Außenspiegel an zwei Pkw abgetreten- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Luisenstraße kam es am Dienstag gegen 16:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie eine bislang unbekannte männliche Person gegen Fahrzeuge getreten haben soll. Zudem soll laut der Zeugin ein Mädchen den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise ein Foto von dem Täter gemacht haben.

Beim Eintreffen der Polizei konnten zwei beschädigte Fahrzeuge, ein VW sowie ein Renault, festgestellt werden. An beiden Pkw wurden die Außenspiegel stark beschädigt.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann geben können, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder 0541/327-3203 zu melden. Ebenso wird das bislang unbekannte Mädchen, das den Vorfall beobachtet haben soll, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell