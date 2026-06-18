Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Sturz eines Rennradfahrers löst Kettenreaktion aus

Osnabrück (ots)

Der Sturz eines Rennradfahrers hat am Mittwochabend auf der Ueffelner Straße in Alfhausen eine folgenreiche Kettenreaktion ausgelöst.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Rennrad-Gruppe mit etwa 20 Teilnehmern auf der Ueffelner Straße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam gegen 18 Uhr ein 58-jähriger Mann aus Rieste innerhalb der Gruppe mit seinem Rad ins Straucheln und stürzte. In der Folge kamen vier weitere Personen mit ihren Rädern zu Fall. Ergebnis: Ein Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu, vier verletzten sich leicht.

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