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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Baumaschinen unter falschem Namen ausgeliehen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Ein Baumaschinen-Verleiher in Bissendorf hat einem Mann einen Mini-Bagger, einen Anhänger und eine Rüttelplatte verliehen. Dieser Mann war offensichtlich mit falschen Personalien vorstellig geworden. Die Gerätschaften sind jedenfalls bis heute nicht zurückgebracht worden.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich der Unbekannte am Freitagvormittag (12. Juni) den Mini-Bagger (Hoflader Eurotrac W11), einen Anhänger sowie eine Rüttelplatte ausgeliehen - und persönlich abtransportiert. Den dazugehörigen Leihvertrag hatte der Mann unter Nennung von falschen Personalien abgeschlossen. Zum vereinbarten Rückgabetermin ist der Unbekannte nicht erschienen, unter der angegebenen Mailadresse auch nicht mehr erreichbar. Der Wert der ausgeliehenen Geräte beläuft sich auf einen höheren fünfstelligen Betrag.

Für den Beschuldigten liegt folgende Beschreibung vor: 25 bis 28 Jahre alt; etwa 1,85 Meter groß; normale Statur; Dreitage-Bart; kurze Haare. Wer kann zum Verbleib der Geräte beziehungsweise zu dem gesuchten Mann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05422/9226-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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