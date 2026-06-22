Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Vorgetäuschter Benzinmangel als Masche für Betrug und Diebstahl? - Polizei sucht potentielle Opfer

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in Quakenbrück zwei Männer, die zuvor an der Kreuzung Quakenbrücker Landstraße / Im Winkel Verkehrsteilnehmer um Benzinfüllungen anbettelten. Mit dabei hatten beide einen sichtbar älteren, silber- bzw. goldfarbenen Opel Astra mit polnischem Kennzeichen. Zufällig vorbeifahrende Polizisten wurden auf die Situation aufmerksam. Bei der Kontrolle hielt einer von ihnen dabei eine mutmaßliche Goldkette in der Hand, die er augenscheinlich zum Verkauf anbieten wollte. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten außerdem zwei griffbereit liegende Schraubendreher sowie zwei Armbanduhren im Handschuhfach fest. Die Gegenstände wurden gefahrenabwehrend sichergestellt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einer bekannten Betrugsmasche, bei der vermeintlicher Schmuck oder Uhren unter einem Vorwand - beispielsweise wegen eines angeblichen Kraftstoffmangels - an Autofahrer verkauft werden sollen. Die angebotenen Gegenstände erweisen sich dabei häufig als wertlos.

Die Polizei Bersenbrück bittet daher Verkehrsteilnehmer, die am Freitagmorgen im Bereich der Quakenbrücker Landstraße/Ecke Im Winkel von den beiden Männern angesprochen oder angehalten wurden, sich unter 05439/9690 zu melden. Insbesondere werden Hinweise von Personen gesucht, die Geld übergeben oder Schmuck beziehungsweise Uhren erworben haben.

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