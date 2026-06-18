Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260618.1 - Kölln-Reisiek - Schrauben an Schaukelgerüst gelöst - Zeugen gesucht

Kölln-Reisiek (ots)

Am Freitag, 12.06.2026, fand an der Grundschule Kölln-Reisiek ein Schulfest statt. Im Rahmen dessen nutzte ein Schulkind eine Schaukel, die an einem Gerüst aufgehängt war. Während der Nutzung löste sich der obere Querbalken und fiel einseitig zu Boden. Das Kind blieb unverletzt. Eine Manipulation am Tragbolzen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Wie genau der Balken sich gelöst hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die bei der Kriminalpolizei in Elmshorn geführt werden. Nach Begutachtung durch einen TÜV-Prüfer gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass jemand mutwillig die Muttern an einem der Tragbolzen gelöst haben dürfte. Bereits Mitte Mai war es am selben Gerüst an einer der Schaukeln zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Dort löste sich die Kette der Schaukel. Auch hier geht man von einer Manipulation aus.

Außerdem wurde bekannt, dass im Februar dieses Jahres Schrauben an einem Zaun der Schule gelöst worden waren. Offenbar ließen der oder die Täter von ihrem Vorhaben ab, als der Kopf einer Schraube brach. Ob Zusammenhänge zwischen den drei Sachverhalten bestehen, ist nun ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei, die wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung die entsprechenden Anzeigen bearbeitet.

Das Gerüst ist derzeit für die Benutzung gesperrt und eingezäunt. Die genauen Hintergründe zu den Taten sind derzeit unbekannt. Daher erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zwischen Februar und Juni 2026 verdächtige Beobachtungen rund um die Schule gemacht hat, oder Angaben zum möglichen Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Elmshorn in Verbindung zu setzen.

Die Ermittler sind telefonisch unter der Rufnummer 04121 - 8030 zu erreichen.

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