Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/ OT Wissingen: Kuriose Unterschlagung von Angelzubehör am See in Bissendorf - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 20:00 Uhr kam es an einem See im Bereich der Straße "Gut Stockum" zu einem ungewöhnlichen Vorfall im Zusammenhang mit Angelzubehör.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Angler am Ufer des Sees unterwegs und ging seinem Hobby nach. Nach Beendigung des Angelns brachte er seine Ausrüstung schrittweise über die Wegstrecke zwischen Ufer und Fahrzeug zu seinem Pkw.

Im Verlauf dieser Wege kam es dazu, dass eine schwarze Box mit sogenannten Funkbissanzeigern auf dem Boden der Strecke fiel. Da der Angler die Strecke erneut passieren wollte, verblieb die Box zunächst an dieser Stelle.

Als er kurze Zeit später die betreffende Stelle wieder aufsuchte, stellte er fest, dass die Box nicht mehr vorhanden war. Das Angelzubehör war offensichtlich entwendet worden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die am Montagabend im Bereich des Sees an der Straße "Gut Stockum" verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Melle unter der Telefonnummer: 05422/ 92260 zu melden.

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