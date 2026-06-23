Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Grillabend mit schmerzhaften Folgen - Elfjähriger zieht sich Verbrennungen zu

Osnabrück (ots)

Dieser Grillabend hätte noch wesentlich schlimmer enden können. Am Montagabend hatten sich zwei Kinder und zwei Jugendliche zum Grillen am Kanal in Nähe der Hansastraße in Wallenhorst getroffen. Das traurige Ende: Um kurz nach Mitternacht musste einer aus dem Grill-Quartett, ein elfjähriger Junge, wegen Verbrennungen am Körper in der Notaufnahme eines Krankenhauses versorgt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich die Beteiligten gegen 19 Uhr am Kanal getroffen. Mit dabei war auch ein 17-jähriger Jugendlicher. Nach Aussagen des späteren Brandopfers soll der 17-Jährige einen mitgebrachten Grill mit Spiritus befeuert haben. Dabei sei es zu einer Stichflamme gekommen, die den Elfjährigen getroffen habe. Den weiteren Angaben des Jungen zufolge ist er dann brennend in den Kanal gesprungen, in der Folge habe er dennoch Verbrennungen am Körper erlitten.

Ein Rettungsdienst wurde nicht gerufen. Der Junge suchte erst Stunden später mit seinen Eltern die Notaufnahme eines Krankenhauses auf. Die weiteren Ermittlungen und Vernehmungen zum Vorfall dauern an.

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