Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 25.06.2026 zwischen 11:40 Uhr und 12:05 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz des GLOBUS-Marktes in der Römerstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Skoda Oktavia und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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