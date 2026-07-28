Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Pkw-Fahrerin entfernt sich nach Parkrempler unerlaubt vom Unfallort - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 23. Juli, gegen 12 Uhr, soll es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der St. Georgener Straße (Hausnummer 2) in Freiburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen sein.

Demnach stieß eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin beim Ausparken mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw zusammen. Es kam daraufhin zu einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten, die mutmaßliche Unfallverursacherin entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, bevor es zum Austausch der Personalien kommen konnte. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die unbekannte Fahrerin wird wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 60 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, dunkle/weiße Haare. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine männliche Person. Das Fahrzeug soll evtl. dunkelgrün gewesen sein, mit Freiburger Kennzeichen.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin und mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei (Tel. 0761 882 3100) in Verbindung zu setzen.

oec

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