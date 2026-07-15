Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Scheibe eingeschlagen, Smartphones entwendet

Finnentrop (ots)

In der Bamenohler Straße schlug ein unbekannter Täter am 15. Juli gegen 2 Uhr nachts das Schaufenster eines Geschäftes ein. Aus dem Laden entwendete der Unbekannte mehrere Smartphones. Anwohner hatten den Vorfall der Polizei gemeldet. Ein Mann mit grauem Rucksack, dunkler Hose und T-Shirt sowie einer Kappe bekleidet, soll sich kurz darauf - nach Zeugenangaben - mit Kartons in die Professor-Feldmann-Straße entfernt haben. Eine Fahndung im Nahbereich durch die Polizeibeamten verlief ergebnislos. Die genaue Höhe des Gesamtschadens liegt nach ersten Einschätzungen im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02761 9269-0 an die Polizei zu wenden.

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