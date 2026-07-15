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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Urban Explorer" wollten Stollen in Olpe erkunden

Olpe (ots)

Der Drang, einen sogenannten "Lost Place" zu erkunden, endete für drei junge Männer in der Nacht zu Mittwoch (15. Juli) mit einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 1:30 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Hinweise auf verdächtige Geräusche im Bereich eines Haus- und Gartenmarktes an der Hugo-Ruegenberg-Straße in Olpe. Aufgrund der Schilderungen konnte ein Einbruch mit Tätern vor Ort zunächst nicht ausgeschlossen werden. Daher wurden mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Dieser befand sich nach einer zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossenen Vermisstensuche im Bereich Attendorn/Lennestadt bereits im Kreisgebiet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei 19-Jährige und einen 21-Jährigen. Die drei Männer hatten sich unbefugt Zutritt zum Gelände des Marktes verschafft. Ein Einbruch in das Marktgebäude bestätigte sich jedoch nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen galt ihr Interesse vielmehr einem von dem Gelände aus erreichbaren Stollen, der durch eine Metalltür gesichert ist. Um in den als "Lost Place" bekannten Stollen zu gelangen, beschädigten sie die Zugangstür. Als die Polizeibeamten eintrafen, ergriffen die drei Männer zunächst die Flucht. Dabei zog sich einer der 19-Jährigen eine Kopfverletzung zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Männer wurden zunächst zur Identitätsfeststellung und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeiwache gebracht. Gegen alle drei wurden Strafverfahren unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung eingeleitet. Der Vorfall zeigt, dass die Erkundung sogenannter "Lost Places" keineswegs ein harmloses Abenteuer ist. Verlassene Gebäude, Stollen oder Bunkeranlagen bergen oftmals erhebliche Gefahren - etwa durch Einsturzgefahr, Schächte oder Sauerstoffmangel. Die Polizei appelliert deshalb, solche Orte nicht unbefugt zu betreten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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