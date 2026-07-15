Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 36 Räder gestohlen

Olpe (ots)

In einem Autohaus an der Bruchstraße kam es zwischen dem späten Nachmittag des 12. Juli und dem frühen Morgen des 13. Juli zu einem Diebstahl mehrerer Reifen. Unbekannte Täter hatten sich Zutritt zum Gelände verschafft und von sechs Fahrzeugen jeweils einen Satz Kompletträder abmontiert. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Wer verdächtige Feststellung im entsprechenden Zeitraum an der Örtlichkeit gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02761 9269-0 an die Polizei zu wenden.

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