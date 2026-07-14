Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachschaden unter mutmaßlichem Betäubungsmittelkonsum

Finnentrop (ots)

Am 13. Juli fiel ein 40-Jähriger im Rahmen einer Unfallaufnahme in Bahmenohl auf einem Parkplatz an der Bahmenohler Straße gegen 16 Uhr auf. Als er ausparken wollte, touchierte der Mann mit seinem Auto ein zweites Fahrzeug. Vor Ort bemerkten Polizeibeamte, dass sich der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand. Außerdem zeigte er Anzeichen eines Drogenkonsums. Ein anschließender Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann begleitete sie deshalb zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe veranlasst sowie entsprechende Anzeigen gefertigt wurden. Der geschätzte Sachschaden an dem touchierten Auto liegt nach ersten Einschätzungen im mittleren dreistelligen Eurobereich.

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