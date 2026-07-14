PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachschaden unter mutmaßlichem Betäubungsmittelkonsum

Finnentrop (ots)

Am 13. Juli fiel ein 40-Jähriger im Rahmen einer Unfallaufnahme in Bahmenohl auf einem Parkplatz an der Bahmenohler Straße gegen 16 Uhr auf. Als er ausparken wollte, touchierte der Mann mit seinem Auto ein zweites Fahrzeug. Vor Ort bemerkten Polizeibeamte, dass sich der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand. Außerdem zeigte er Anzeichen eines Drogenkonsums. Ein anschließender Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann begleitete sie deshalb zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe veranlasst sowie entsprechende Anzeigen gefertigt wurden. Der geschätzte Sachschaden an dem touchierten Auto liegt nach ersten Einschätzungen im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 10:04

    POL-OE: Autofahrer fällt auf L512 auf

    Attendorn (ots) - Ein 54-jähriger Autofahrer fiel Beamten der Wache Attendorn am Sonntagnachmittag (12. Juli) auf der L512 auf. Die Polizeibeamten waren gegen 14:20 Uhr mit ihrem Streifenwagen in Fahrtrichtung Olpe unterwegs, als ihnen der Mann mit einem PKW ohne amtliche Kennzeichen entgegenkam. Sie wendeten daraufhin und folgten dem Fahrzeug bis auf einen Parkplatz an der L512. Hier stellten die Ordnungshüter fest, ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 10:01

    POL-OE: Autofahrerin in Friedrichsthal angehalten

    Olpe (ots) - In der Nacht zu Sonntag (12. Juli) wurde eine 57-jährige Autofahrerin auf der "Koblenzer Straße" (L512) in Friedrichsthal angehalten und kontrolliert. Zuvor war die Frau den Polizeibeamten gegen 0:40 Uhr wegen ihrer Fahrweise aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich für die einschreitenden Beamten Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung der Fahrzeugführerin hindeuteten. Die Frau wurde ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 08:59

    POL-OE: Auffahrunfall auf der L512 - eine Person leicht verletzt

    Olpe (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der L512 zwischen Friedrichsthal und Olpe ist am Donnerstag (09. Juli) gegen 14:35 Uhr eine 65-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die L512 aus Richtung Olpe. Aufgrund stockenden Verkehrs musste eine vorausfahrende 65-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der 49-Jährige fuhr auf den wartenden Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren